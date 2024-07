È in programma per domenica 21 luglio alle 21.00 la serata organizzata dalla Pro Loco di Ghiffa dal titolo "Una montagna di musica per Macugnaga".

Nell’area feste di Ronco si tiene infatti un concerto della Escape Band: i fondi raccolti saranno devoluti al comune di Macugnaga per la ripartenza dopo l’alluvione.