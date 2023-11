Domo piange la scomparsa di Graciela Colicchia

Domodossola in lutto per la scomparsa di Graciela Colicchia, molto nota in città per essere stata per oltre vent'anni maestra d'asilo all'Istituto Rosmini. Generazioni di domesi e ossolani hanno sperimentato le sue amorevoli attenzioni e l'energia dirompente dei suoi insegnamenti, lasciando ricordi indelebili nella mente della giovane maestra Argentina. L'impegno sociale a favore dei diritti delle donne, inoltre, ha contribuito a renderla attenta partecipe della vita cittadina.