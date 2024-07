Cst Vco e Novara: i bandi pubblicati a luglio

Il Centro Servizi per il Territorio Vco e Novara ricorda che anche per il mese di aprile sono aperti numerosi bandi, relativi a diverse aree tematiche. Dal territorio all’ambiente, dai giovani alle associazioni, sono molte le possibilità offerte da Cst: di seguito l’elenco dei bandi, con relative date di scadenza. In allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Sostegno a progetti sportivi rivolti a persone con disabilità per la provincia di Novara, favorire la pratica di attività sportive in favore di tutti cittadini soprattutto di coloro che si trovano in condizioni di disabilità, ai fini della giusta tutela delle pari opportunità. Scadenza 26 luglio.

Iscrizione nella tabella degli enti, istituzioni, Fondazioni e associazioni di rilievo regionale, per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio, ricerca, divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l’erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale. Scadenza 10 settembre.

Interventi di Conservazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio biografico e delle stampe di interesse culturale. Scadenza 10 settembre.

Attività di promozione del libro, letteratura e concorsi letterari, per contribuire alla diffusione dell’abitudine alla lettura e al rafforzamento del suo valore sociale come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico e quale fondamento per il benessere della cittadinanza, per l’inclusione e per la coesione sociale, favorendo la crescita e il radicamento delle iniziative e delle organizzazioni culturali. Scadenza 10 settembre.

Investimenti in infrastrutture turistiche, per sostenere le spese per la realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche, utilizzabili dalla collettività e collocate in aree pubbliche o, per infrastrutture che richiedono la registrazione nella Rete del Patrimonio Escursionistico. Scadenza 13 settembre.

Bando Re-azioni, per sostenere progetti di transizione ecologica a livello locale, che aumentino la consapevolezza e il coinvolgimento delle comunità su problematiche e sfide ambientali territoriali. Scadenza 25 luglio.