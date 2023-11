Forum del turismo a Baveno, Italia Viva: "Nel Vco settore troppo marginale"

In previsione dell’evento “Forum internazionale del turismo” previsto per il prossimo fine settimana a Baveno, i consiglieri provinciali di Italia Viva, Stefano Costa e Cinzia Vallone, hanno diffuso un comunicato stampa nel quale affrontano un tema in particolare: “Qual è la strategia turistica per il Vco?”.

“È di alcuni giorni fa un articolo apparso su un giornale in cui veniva evidenziato come, alla più importante rassegna turistica internazionale, il nostro territorio fosse rappresentato marginalmente allo stand della regione Piemonte. Un elemento che ha riportato alla ribalta la marginalità di cui soffre il Vco anche in un settore, quello turistico appunto, in cui siamo la seconda meta per numero di visitatori all’interno dell’offerta regionale. Un fatto che ha radici profonde e conferma la distanza presente fra il centro e il ‘confine dell’impero’, ma che ci permette anche di fare una riflessione più ampia sull’organizzazione del turismo piemontese. Riteniamo che manchi una regia precisa, che trasmetta al territorio un progetto chiaro dove sia comprensibile il “chi fa che cosa”. Come già fanno anche altre realtà, servirebbe una regione capace di dettare le linee guida e si proponga come elemento che, per struttura e capacità economica, costruisca le strategie comunicative, lasciando ai territori il compito di organizzare i contenuti, sottolineare i propri punti di forza e fare da front office per i turisti.

Serve certamente un grande sforzo, necessario per competere in un settore di grandi opportunità ma dove i player si sono organizzati in modo sempre più industriale. Invece, molto spesso assistiamo alla proliferazione degli enti e delle realtà di promozione a tutti i livelli, con una sovrapposizione dei piani comunicativi, con le singole realtà che spesso si trovano a dover ovviare a questo vuoto organizzandosi da soli. In questo senso la critica regionale sulla scarsa visione d’insieme e coordinamento si somma ad un giudizio sospeso anche sul nostro distretto; spesso incapace di realizzare quel coordinamento e quella strategia che diversifichi la proposta sulla base delle reali eccellenze presenti sul territorio; contribuendo alla marginalità turistica di cui l’assenza ad alcune delle più importanti fiere è l’elemento più eclatante. Chiediamo quindi un cambio di passo dell’organizzazione turistica sia in ambito regionale che locale, che permetta di uscire dall’attuale confusione. Chiediamo al presidente Lana l’istituzione di una cabina di regia provinciale finalizzata al coordinamento delle azioni necessarie utili ad attivare il cambio di passo richiesto”.