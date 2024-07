Dal Festival Cantastorie allo street food, estate "ricca" a Druogno

Dare una voce a tutti, per esprimersi liberamente, per contrastare le disuguaglianze e le disparità: con questo obiettivo è nato il Festival Cantastorie "Senti(amo)ci" che la cooperativa sociale Sfera propone a Druogno in questa estate 2024. Si tratta di una serie di eventi e di serate di intrattenimento: mostre ed esposizioni, spettacoli, musica, letture di libri e poesie, visioni di film, cineforum, attività laboratoriali.

“L'arte aiuta ad esprimersi - dicono gli organizzatori - sentirsi più vicini, condividere momenti dedicati all'ascolto di se stessi e degli altri, che prendono vita in luoghi caratteristici del comune di Druogno, proprio come facevano i cantastorie che, incaricati dell'intrattenimento, svolgevano mansioni di musicisti, poeti, giullari per professione e raccontavano attraverso le proprie arti una storia, riferita spesso a fatti e avvenimenti importanti”.

Tanti, dunque, gli appuntamenti presso San Giulio a Druogno: mercoledì 24 luglio Nadia Ratti, con le sue parole in concerto, racconterà le alpiniste, mentre mercoledì 31 sarà proiettato il cortometraggio "Mele rosse" realizzato dall'associazione Cinealpi con la regia di Enrico Pietrobon.

Il Festival Cantastorie non è però l'unico evento che anima l'estate a Druogno: lunedì 22 luglio alle ore 21.00 presso la piazza della chiesa l'appuntamento è per i più piccoli con baby dance, giochi con la musica e tanti biscotti per tutti. Martedì 23 luglio ancora un evento per i bambini con lo spettacolo di burattini "Il principe ranocchio" in piazza della chiesa. Da giovedì 25 a domenica 28 luglio cibo, musica e molto altro con lo Street Food, e domenica 28 la fiera degli ambulanti del lago Maggiore.

Insomma, tante iniziative per villeggianti e non, promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazione ed enti di Druogno e frazioni.