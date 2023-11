Un successo il viaggio musicale in onore di Santa Cecilia VIDEO

Successo sabato per il concerto organizzato dal Civico Corpo Musicale di Domodossola in onore di Santa Cecilia, la cui festa si celebre il 22 novembre. La serata si è tenuta all'auditorium delle scuole medie Floreanini. Durante il concerto si sono esibiti oltre il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal maestro Giuseppe Paravati, anche il Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso e Gravellona Toce diretto dal maestro Fabrizio Della Vedova.

Al pubblico, molto attento e partecipe, è stato proposto un viaggio musicale coinvolgente e suggestivo. Il civico corpo musicale di Domodossola ha proposto un omaggio a Walt Disney, ricorrendo il centenario della fondazione della nota casa cinematografica, attraverso l'esecuzione di colonne sonore di film famosi come "Alladin" e "The Lion King"". Mentre il corpo musicale Santa Cecilia di Ornavasso e Gravellona ha proposto brani altrettanto famosi come El Condor Pasa, Mexican Trumpets e Concerto d'Amore. Al termine insieme le bande hanno eseguito Europa Mars.

“Ogni anno solitamente proponiamo un concerto condiviso – spiega il presidente del Civico Corpo Musicale di Domodossola Gianmarco Iaria - e solitamente lo eseguiamo nella Casa della Musica: la scuola Media Floreanini che ha un bellissimo auditorium. La banda domese sta andando bene e tra qualche giorno avremo un importante master class con il maestro Paolo Marchese, titolare della cattedra di tromba del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. E' previsto anche un concerto finale degli allievi che si terrà nella cappella Mellerio su brani adattati dal maestro Marchesi. Quest'anno abbiano firmato una convenzione con le scuole elementari Milani ed è attivo un corso di propedeutica di indirizzo musicale che vedrà impegnati i bambini tutto l'anno. Poi abbiamo anche una formazione giovanile la dj band formata da giovani musicisti”.

“Da anni collaboriamo con la banda di Gravellona ormai siamo quasi una banda unica – dice la presidente della corpo musicale di Ornavasso Rachele Tedeschi - abbiamo due consigli, ma abbiamo un unico maestro. Venire a Domo stasera è stato particolarmente emozionante perchè io, come altri componenti venivamo a suonare a Domo dieci anni fa quando eravamo ragazzini”.