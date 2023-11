Bls rimette a nuovo i treni auto per i prossimi 20 anni

Anziché acquistarne di nuovi, Bls modernizzerà i vecchi treni per il trasporto veicoli nella propria officina di Bönigen. Il fiore all'occhiello del progetto è la conversione dei vagoni della ferrovia urbana dismessi in nuovi veicoli di comando per il trasporto di veicoli sul Lötschberg e sul Sempione. Anche le carrozze di carico, ormai obsolete, verranno aggiornate alle più recenti tecnologie. Inoltre in futuro entreranno in funzione locomotive più moderne.

I treni di trasporto veicoli sono dotati di una locomotiva su un lato e di un veicolo di comando sul lato opposto. In mezzo sono posizionate le carrozze di carico su cui i clienti trasportano le loro auto. Alcuni dei veicoli di comando esistenti hanno più di 50 anni e sono ormai al termine del ciclo di vita utile. Inoltre la flotta è composta da vagoni di produttori diversi, il che rende la manutenzione alquanto onerosa. Nell'ambito di un progetto eccezionale, Bls ha deciso di modernizzare autonomamente i treni e di trasformare i vagoni della ferrovia urbana dismessi in nuovi veicoli di comando.

Bls punta sulla sostenibilità, riutilizzando il vecchio materiale per i nuovi treni

Blsgestisce con cura le proprie risorse e, nello spirito dell'economia circolare, utilizzerà il vecchio materiale per i nuovi treni auto. Nell'officina Bls di Bönigen, i vecchi vagoni della ferrovia urbana verranno completamente svuotati e dotati delle più moderne tecnologie. I nuovi veicoli di comando saranno muniti quindi di uno scompartimento climatizzato con nuovi sedili. In questa carrozza viaggeranno i clienti che caricano le loro moto o biciclette sul treno auto.

Migliore illuminazione e annunci direttamente a bordo treno

Anche per le carrozze di carico si impiegherà il materiale esistente, riutilizzando i tetti delle vecchie carrozze di carico. I vagoni saranno invece rinnovati. Verrà migliorata l'illuminazione e le sponde di carico saranno dotate di un nuovo sistema idraulico. Inoltre gli annunci si potranno ascoltare anche tramite gli altoparlanti presenti su ogni vagone del treno.

Locomotive Bls verdi per il trasporto veicoli

D'ora in poi Bls utilizzerà le sue locomotive Re465 verdi per il trasporto di veicoli. Le locomotive sono già state modernizzate. Dal 19 dicembre 2023, Bls utilizzerà il pacchetto completo di nuovi treni auto – composti da locomotiva verde, carrozze di carico e veicolo di comando – per il trasporto veicoli sul Lötschberg. Sul Sempione i nuovi treni auto entreranno in funzione nel 2026. Nei prossimi tre anni Bsl convertirà gradualmente altri vecchi treni di trasporto veicoli, che grazie alla modernizzazione saranno pronti per i prossimi 20 anni di operatività.