Siti per scambisti italiani: come cominciare e quali le migliori piattaforme

Sia che abbiate appena iniziato a praticare lo scambismo, sia che siate in giro sui siti per scambisti da un po' di tempo ma non abbiate molta fortuna, vi starete chiedendo come scrivere il miglior profilo di incontri per scambisti in assoluto.



Non posso sopravvalutare l'importanza dell'onestà, pochè non serve a nulla dire di essere alti un metro e ottanta se in realtà si è alti un metro e settanta, fingere di avere tonnellate di esperienza quando in realtà si è alle prime armi con lo stile di vita, oppure - e sì, mi è capitato davvero - fingere di essere una coppia quando in realtà si è single. Non solo è di solito molto ovvio, ma mentire è una rottura assoluta per la maggior parte delle persone.



Essere onesti non significa essere autoironici. Se avete difficoltà a descrivervi in termini positivi, provate a scrivere delle descrizioni dell'altro da inserire nel vostro profilo. Sarete sorpresi di quante cose sexy il vostro partner avrà da dire su di voi e di cui sicuramente sarete curiosi!



E se non avete esperienza, ditelo. Per molte persone questo non sarà assolutamente un problema. Provate a fare qualcosa del genere: "Siamo alle prime armi, quindi per favore siate gentili con noi! Ci piacerebbe incontrare una coppia sexy per divertirci, ridere e magari fare una gita in un club per scambisti".

L'importanza del profilo utente

Nessuno si aspetta che il vostro profilo di incontri per scambisti sia un capolavoro letterario, ma fare uno sforzo è importante. Controllate tre volte che non ci siano evidenti errori di battitura e di ortografia prima di premere "invia". Spezzate le frasi con la punteggiatura e usate le interruzioni di paragrafo per rendere il contenuto più facile da leggere. Se non siete abili con le parole, chiedete a un amico fidato di dare un'occhiata al vostro profilo.Non c'è niente di più sgradevole di un profilo di una coppia che chiaramente non ha pensato a ciò che vuole che noi facciamo per loro. Dichiarate quello che state cercando, ma ricordatevi di mostrare anche quello che potete offrire.Il sesso, che si tratti di una relazione monogama a lungo termine o di un contesto scambista o di una via di mezzo, dovrebbe essere uno scambio reciproco per il piacere e il beneficio di tutte le persone coinvolte. Ciò significa considerare i partner e i potenziali partner come esseri umani completi, non come macchine per soddisfare le fantasie.I siti scambisti sono l'unico posto nel mondo degli incontri su Internet in cui vi dirò che pubblicare foto dei vostri genitali va bene. Ma non usatele come immagine principale del profilo, per favore! Mettetele nella vostra galleria!La foto principale del profilo può essere un volto, una foto del corpo vestito, un nudo di buon gusto o una foto di qualcosa che rifletta la vostra personalità. Ricordatevi di non utilizzare foto troppo esplicite, che possono dissuadere i vostri eventuali partner nel contattarvi, sentendosi intimiditi o disturbati nel vedere parti particolarmente private del vostro corpo!

Wyylde: il sito più popolare per gli swinger italiani

Wyylde è un sito di scambisti per coppie dedicato all'incontro di persone interessate al lifestyle swinger, alla ricerca di esperienze sessuali condivise con altre coppie o singoli. Offre una piattaforma di incontri online, forum di discussione, eventi e locali dedicati al mondo dello scambio di coppia. Il sito è accessibile solo ai membri registrati e l'iscrizione richiede il pagamento di una quota annuale, la quale permesse moltissimi vantaggi, con i quali potrete finalmente dedicarvi alla vostra prima esperienza di scambio di coppia in tutta sicurezza e tranquillità!

Italia Che Scambia: annunci aggiornati per scambisti

Italka che scambia rappresenta uno dei migliori siti di annunci erotici per esperienze di scambismo, anche Italia Che Scambia rientra tra le possibilità più utilizzate. Su questo sito troverai scambisti amatoriali di ogni tipo con cui poter vivere degli incontri a base di sesso e trasgressione. Grazie alla chat disponibile direttamente sul sito non dovrai effettuare alcun pagamento aggiuntivo per accedere a tutte le funzionalità. Nella home page troverai alcuni dei profili più popolari, anche se nella barra laterale potrai filtrare la tua ricerca in base alle tue esigenze. In questo modo sarà davvero semplicissimo trovare le persone giuste per praticare scambismo. Oltre a foto e descrizioni hot, potrai anche trovare le storie di tutte le coppie che praticano scambismo, da cui potreste trarre ispirazione per i vostri futuri incontri a luci rosse!

ErosLand: anche per smartphone

Sembra essere molto più popolare, non crediamo a quanto loro affermano, di essere cioè il sito di scambismo più famoso in Italia. Tuttavia, il sito è ben fatto e mi piace particolarmente quanto trovo realistico il profilo avanzato. Inoltre, hanno un'app per iPhone. E sono curioso di sapere come sia fattibile. E te lo chiedo anche. Per caso qualcuno vorrebbe scaricarlo?