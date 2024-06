A Varzo si ride con Chiara Anicito

Sabato 22 giugno alle ore 21:00, il Teatro Alveare di Varzo ospiterà un evento con l'attrice, comica e content creator Chiara Anicito. Con oltre 3 milioni di follower sul web, Chiara è conosciuta e amata per il suo personaggio "Cammela", che diverte famiglie e bambini con le sue esilaranti parodie e sketch.

Chiara Anicito, mamma nella vita reale e nei suoi spettacoli, è stata una delle comiche di punta del Laboratorio Artistico di Zelig. Nel 2022, è diventata la prima donna comica a vincere il prestigioso Premio "Charlot" in trentaquattro edizioni, e ha anche conquistato il Festival del Cabaret di Reggio Calabria. Il 2023 l'ha vista debuttare al Teatro Zelig con "Cammela e il gruppo delle mamme", riempiendo teatri in tutta Italia e vincendo il premio della stampa al Festival della comicità italiana. Chiara Anicito non è solo un volto noto del cabaret, ma anche una voce familiare come speaker pubblicitaria per TV e radio e lettrice di audiolibri. Nel 2024, è tra i protagonisti del film "Per un pugno di like" e finalista del Lol Talent Show prodotto da Amazon.

Per partecipare, chiama il numero della Proloco al 333 548 1843 e riserva il tuo posto. I biglietti possono essere pagati direttamente all'ingresso del teatro la sera dello spettacolo al costo di €15.00 il biglietto intero e (3/14 anni) € 10.00 il biglietto ridotto.