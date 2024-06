In Formazza si rivive quell'ultimo scatto di Marco Pantani

"El Diablo" Claudio Chiappucci sarà l'ospite d'onore della due giorni dedicata al ciclismo di altissimo livello in programma tra Valdo e Riale il 22 e 23 giugno e organizzato dall'Ossola Cycling Team: "Vogliamo ripercorrere i fasti del Giro d'Italia del 2003 quando Marco Pantani regalò quell'ultimo scatto che fece innamorare il paese intero - spiega Max Fiumanò - Sabato 22 giugno, nell'ambito delle gare “Alpi quota 1000”, si correrà l'entusiasmante cicloscalata da Valdo a Riale, per una distanza di 14,3 km, in ricordo di Marco Pantani.

Domenica 23 giugno invece avrà il via la Gran Fondo. Un unico tracciato, di 100/120 km circa. Si partirà da Valdo per poi discendere verso la piana dell’Ossola attraversando i comuni di Domodossola, Villadossola, Piedimulera, Vogogna, Beura, Trontano, Masera, Crevoladossola, Crodo, Baceno, Premia e il ritorno in quota fino al traguardo di Riale.

A seguire pasta party e tanto divertimento con il gruppo Formazza Event. Dicono gli organizzatori: "Claudio Chiappucci sarà presente alla due giorni, incontrando i tifosi e i partecipanti alle gare, che potranno anche ammirare il murales dedicato a Marco Pantani proprio nel punto in cui regalò al pubblico ossolano e di tutta Italia gli ultimi brividi."