Classifica dei migliori istituti tecnici in Italia: il Marconi Galletti Einaudi primo nel Vco

Torna Eduscopio, la mappa interattiva delle migliori scuole superiori d’Italia, redatta dalla Fondazione Agnelli in base agli esiti universitari (esami sostenuti e media dei voti) e lavorativi (tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro) a un anno dal diploma.

La nuova edizione della guida per aiutare le famiglie nella scelta della scuola superiore, curata dalla Fondazione Agnelli, pone come migliore istituto tecnico superiore del Verbano-Cusio-Ossola l’Iis Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, superando i più rinomati istituti tecnici della provincia. Per l’edizione del decennale di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole.

Grande soddisfazione del dirigente scolastico dottor Gaudenzio D’Andrea e di tutti i docenti dell’Iis Marconi Galletti Einaudi nell’ottenere questo magnifico riconoscimento ricavato da un costante lavoro di ricerca e innovazione nel campo della didattica, nello studio di nuove progettualità in ambito tecnologico e nella cura e promozione dell’inclusione scolastica.