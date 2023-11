Cambiare valuta non è mai stato così facile: arriva Cambioticino.ch

Con Cambioticino.ch cambiare valuta non è mai stato così semplice. Si tratta di un servizio di cambio online che permette di convertire rapidamente il proprio stipendio, o altro denaro, da euro a franchi svizzeri e viceversa.

Il servizio è offerto da Oro in Euro, riconosciuta azienda nel settore della gioielleria e del compro oro, che dal 2011 ha allargato la propria attività anche nel Canton Ticino per rispondere ad un’importante categoria di consumatori: i frontalieri, ovvero coloro che quotidianamente attraversano il confine tra Italia e Svizzera per motivi di lavoro. Proprio a loro è dedicato Cambioticino.ch, grazie al quale è possibile convertire tutti i propri accrediti in 24-48 ore.

Servizio affidabile e gratuito

Essendo un servizio online, Cambioticino.ch è fruibile da qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, tablet), in qualunque momento e ovunque ci si trovi. In più, si tratta di un servizio completamente gratuito, senza alcuna commissione, e affidabile: ogni transazione viene certificata da una mail di ricevuta.

Ma come funziona? È molto semplice. È sufficiente seguire alcuni passaggi:

Innanzitutto, è necessario inserire nella piattaforma l’importo che deve essere convertito, scegliendo la valuta; nello stesso momento è possibile monitorare il tasso di cambio giornaliero;

in seguito, è richiesto all’utente di inserire i propri dati, insieme alla carta d’identità in corso di validità;

si giunge al momento nel quale deve essere effettuato il bonifico: una volta inserita la propria mail, l’utente riceverà a quello stesso indirizzo gli estremi necessari per la transazione, e successivamente una mail di conferma di avvenuto versamento;

Nel giro di 24-48 ore dalla mail di conferma, l’utente riceverà l’accredito convertito nella valuta richiesta.

Porta un amico!

Tra i vantaggi della piattaforma Cambioticino.ch, oltre alla rapidità e alla semplicità del cambio valuta, c’è anche il bonus “Porta un amico”.

Qualunque utente che utilizzi il servizio per cambiare il proprio denaro riceverà insieme al bonifico anche uno specifico link, del valore 1 euro. Se l’utente condivide tale link con un amico che non abbia ancora utilizzato la piattaforma, può ricevere il bonus: ogni 1.000 franchi che cambierà tramite il servizio, l’amico riceverà 0,50 euro; la stessa cifra sarà ricevuta anche dall’utente iniziale. Se si presentano più amici, i guadagni crescono di conseguenza.

«La nostra piattaforma è gratuita, completamente controllata, rapida nel cambio. In massimo 48 ore si riceve il valore in euro del proprio stipendio e il cliente viene aggiornato tramite mail in ogni fase dell’operazione. In questo modo i frontalieri possono stare tranquilli, continuando a gestire tutte le spese e il necessario quotidiano evitando situazioni stressanti. Siamo un’azienda orientata sulla soddisfazione completa del cliente e ogni servizio offerto viene studiato ad hoc per rispondere alla richiesta nella maniera più completa possibile», spiega Nicola Laurenza, fondatore di Oro in Euro.