Pizzi scrive ad Asl e Regione: "E' tempo di rispettare gli impegni, si riattivino i posti letto pediatrici"

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha inviato alla Direttrice Generale dell’Asl Vco Chiara Serpieri, al Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio e all’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi, una missiva nella quale chiede chiarimenti in merito all’assistenza pediatrica e alla modernizzazione tecnologica.

Gentile Direttrice,



come ho evidenziato nella mia lettera del 17 luglio scorso e ribadito nell’ultima riunione della Rappresentanza, è davvero tempo di rispettare gli impegni riattivando i posti letto di assistenza pediatrica, garantendo alle famiglie domesi e ossolane un servizio che consenta di assistere i bambini senza il disagio di trasferimenti anche per situazioni non gravi.

Mi permetto quindi di anticipare cortesemente che durante la riunione della Rappresentanza dei Sindaci che si terrà venerdì prossimo sono fiducioso di ricevere indicazioni precise rispetto a modalità e tempistiche di riattivazione del servizio di assistenza pediatrica, tempistiche che auspico saranno ragionevolmente brevi.

Ribadisco comunque che resterà aperto il confronto sulla riapertura dei Reparti di Pediatria e Ostetricia all’Ospedale San Biagio di Domodossola, servizi previsti dalla normativa in presenza del DEA di primo livello.

Colgo l’occasione per anticipare anche la richiesta di informazioni in merito alla modernizzazione tecnologica e digitale ospedaliera legata ai fondi del PNRR, opportunità importantissima per le specialità chirurgiche che devono essere messe in condizione di offrire servizi all’avanguardia e di accrescere così l’attrattività dell’ASL VCO nei confronti sia del personale sanitario che degli utenti.

Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti.