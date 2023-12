Celebrazione del benvenuto civico ai maggiorenni, passa la mozione della Lega

Delle 12 mozioni presentate dalla Lega durante l’attuale amministrazione Pizzi, 7 sono quelle passate all’unanimità. L’ultima durante il consiglio comunale di ieri, relativa alla celebrazione del benvenuto civico ai maggiorenni.

“I giovani domesi rappresentano il futuro della nostra città e costituiscono una preziosa risorsa per la comunità locale, la Lega pensa sia importante valorizzare il traguardo del compimento del 18º anno di età, che pur essendo un atto personale, ha però un ruolo pubblico con un significato importante per la collettività, quello che rende un cittadino con pienezza di diritti e di doveri, con la possibilità di prendere parte attivamente alla vita amministrativa e politica, mettendo al servizio della collettività idee, energia ed iniziative – ha dichiarato la consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi - . Ricordavo che se ne fosse interessato a suo tempo l’ex consigliere Fabio Basta, ma poi non se ne era più fatto niente. Oggi più che mai c’è bisogno di partecipazione e di responsabilità. Si tratta di un importante gesto simbolico, una cerimonia durante la quale si potrebbe aggiungere il dono di una pergamena o dello Statuto comunale, come fanno in tanti comuni, o meglio ancora di una copia della Costituzione, un omaggio che ci è stato fatto, frutto del sacrificio di molti diciottenni di oltre settanta anni fa. Importante ricordare anche quantopossano avere contribuito ad essa le persone straordinarie che si riunivano in questa nostra sala comunale durante i 40 giorni di libertà” ha concluso la consigliera della Lega.

Il consiglio comunale ha convenuto che il benvenuto civico ai maggiorenni verrà dato durante le celebrazioni dell’anniversario della Repubblica dell’Ossola.