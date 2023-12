Pallavolo: Pediacoop H24 Domo ancora vincente contro Sant'Anna

Nella quinta giornata di campionato di Serie D maschile i ragazzi della Pediacoop H24 hanno avuto la meglio anche del Sant’Anna TO , “seconda squadra” della blasonata società di San Mauro Torinese. Domo chiude come da pronostico 0 a 3 con parziali di 13 a 25, 26-28, 16-25. La formazione di San Mauro è infatti composta da atleti molto giovani, il cui unico obiettivo è quello di fare esperienza in un campionato di Serie, in vista degli anni futuri.

L’inizio campionato dei torinesi è risultato infatti parecchio difficile come dimostra la classifica che vede Sant’Anna ancora fermo a zero punti. In ogni caso nello sport, specialmente in quello di squadra, bisogna sicuramente prestare la giusta attenzione anche in matches come questi e scendere in campo con il corretto approccio, perché il rischio di complicarsi la vita è dietro l’angolo. Nonostante il divario tecnico e fisico altissimo tra le due squadre, Domo ha infatti rischiato più del previsto, soprattutto nel secondo set. Si parte nel primo parziale con Boschi in regia, Pennati opposto, centrali Brusa Restelletti e Maiello, schiacciatori Piroia e De Grandis, libero Turci M. Dopo un inizio giocato punto su punto con Domo molto falloso (8 errori su 9 punti realizzati dalla squadra di casa), gli ossolani iniziano a macinare gioco e prendere le distanze. Coach De Vito inserisce Saclusa (2006) in regia e Akhtianik opposto.

Il set si chiude senza troppi problemi 13 a 25. Tutt’altra storia nel secondo parziale: i torinesi riducono gli errori, mentre Domo fatica ad avere fluidità in attacco. sul 24 a 20 per i padroni di casa coach De Vito prova ad inserire Maiello (al centro erano infatti partiti Iaria e Bracchi) e Saclusa per Boschi. I cambi danno il risultato sperato e Domo prima riacciuffa i padroni di casa e poi chiude 26 a 28. Si riparte nel terzo con Saclusa in regia (bene l’ingresso del giovane regista) e poi c’è anche spazio per un altro 2006 Sirocchi che bene si comporta nel ruolo di schiacciatore.

Grazie a questa vittoria Domodossola mantiene il primato in campionato (+ 3 sul Volley Novara) e allunga sulla terza in classifica (+ 5 sul San Rocco Novara). Domenica 10/12 alle ore 18.00 al Palaraccagni ultima partita casalinga dell’anno solare contro Ivrea.