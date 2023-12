Trasporti: Panza interroga la Commissione europea sul futuro dei valichi alpini

“La connettività dei valichi alpini è fondamentale per il libero scambio di merci e per la mobilità tra il nord e il sud dell’Europa. Nell’ultimo periodo una serie di eventi come frane, chiusure programmate e limitazioni al flusso del traffico lo hanno prepotentemente sottolineato - dichiara l’eurodeputato Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali-. Pertanto nei giorni scorsi ho interrogato la Commissione europea, chiedendo se fosse consapevole degli enormi danni economici e ambientali derivanti da tali eventi e se non ritenga necessario adottare un tempestivo approccio, coordinato a livello europeo, per garantire la connettività, dando priorità ai collegamenti nord-sud delle Alpi, per preservare la libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell'Unione. È necessario fare chiarezza sulle azioni future da intraprendere in merito - conclude Panza - non solo tra Italia e Francia attraverso il Monte Bianco, il Fréjus e il Tenda, ma anche con i paesi terzi, come evidenziato dall'importanza dei transiti del Sempione e del Gran San Bernardo, connettività che si traduce in economia e benessere per tutto il continente".