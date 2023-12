Arrivano le elezioni e Cirio si ricorda dell'Ossola

‘’Venerdì prossimo 15 dicembre, alle ore 9.00, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sarà in visita all'Ospedale San Biagio di Domodossola per essere puntualmente aggiornato sulla riattivazione dei posti letto di pediatria e sull'articolazione del servizio, nonché sul percorso di rigenerazione dell'Ospedale stesso’’.

Bene, sotto elezioni, ci si ricorda che c’è anche l’Ossola. Visto che in primavera si voterà per il rinnovo delle cariche regionali chissà mai che faccia bene un giretto anche in Ossola, dove sul tema della sanità soprattutto la Regione ha fatto di tutto per scontentare il territorio. Ora però Cirio vuole ‘’essere aggiornato’’ sull’ospedale. Non è mai troppo tardi per conoscere le condizioni della nostra sanità che non se la passa bene. Forse ha capito che è meglio conoscere le cose da vicino che farsele raccontare da qualche consigliere?