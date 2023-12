Arriva il bus della neve per Macugnaga

Durante le festività natalizie a Macugnaga sarà attivo il bus navetta della neve: dal 26 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni, gratuitamente, sarà possibile raggiungere le stazioni sciistiche del Belvedere e del Monte Moro partendo da Staffa. Il servizio navetta sarà offerto dal Comune di Macugnaga: sarà attivo dalle 08.30 alle 17.00 con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.30.

Gli sciatori potranno salire a Staffa e sono previste le fermate Piazzale Funivie-Bar Mignon-Piazzale Seggiovie e, naturalmente, rientrare poi a Staffa. Su richiesta all'ufficio Iat (tel.0324 65119) sarà attivato anche il servizio da e per Isella e Borca Nello stesso periodo saranno attive due nuove corse bus di linea Comazzi: con partenza da Domodossola per Macugnaga alle ore 07.15 e con partenza da Macugnaga per Domodossola alle ore 17.00. Anche da Domodossola dunque sarà possibile recarsi sulle piste da sci di Macugnaga tranquillamente in autobus al prezzo della corsa di linea.