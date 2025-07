Lavori su ponti e viadotti, bilancio positivo per la provincia del Vco

È decisamente positivo il bilancio che il presidente della provincia del Vco Alessandro Lana traccia sui lavori che negli ultimi mesi hanno riguardato le strade, e in particolare ponti e viadotti, su tutto il territorio, anche in seguito ai violenti eventi climatici che avevano causato non pochi danni alla viabilità.

“Abbiamo portato a termine interventi strutturali definitivi su alcuni ponti, come quello sull’Ovesca a Villadossola e quello di Andosso, che sono stati completati nelle ultime settimane – ricorda il presidente Lana -. Un intervento non da poco, poi, è stato quello sul viadotto di Bognanco, che con un investimento di ben 2 milioni di euro ci ha permesso di mettere definitivamente in sicurezza il ponte. Un altro milione di euro servirà invece per completare il secondo viadotto, andando così a completare tutti gli interventi che riguardano la valle Bognanco”.

Per quanto riguarda il Cusio, invece, è in corso il cantiere nel comune di Valstrona, in particolare nella frazione Cerani. “Anche qui siamo al lavoro per completare un’opera che era richiesta da tempo – sottolinea Lana -. Il ponte è stato abbattuto e se ne sta costruendo uno completamente nuovo”. Nel frattempo era stato realizzato un guado per non isolare la frazione”.