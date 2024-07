Con Ossola Guitar Festival un laboratorio sul canto popolare ossolano

Proseguono gli appuntamenti in attesa di Ossola Guitar Festival 2024: per la rassegna “Extra festival”, è in programma per venerdì 19 luglio alle 16.00, presso Domocentro a Domodossola, “Cantar…alla fiora!”, un workshop di canto popolare ossolano a cura di Luca Allegranza e dell’associazione Desmós, con la partecipazione di Luca Bonavia.

L'incontro si focalizzerà sulle origini arcaiche e sulle tematiche delle melodie popolari, grazie all'intervento di Luca Bonavia, etnomusicologo e direttore del laboratorio corale "Cantar Storie". A seguire il workshop, a cura dei ragazzi dell'Associazione Desmòs, dedicato all' applicazione di stilemi e modalità tipiche nell' esecuzione spontanea delle melodie popolari nel nostro territorio. Il laboratorio è finalizzato alla scoperta del canto spontaneo, sono quindi benvenuti tutti, appassionati, amatori e musicisti.

È consigliato comunicare la propria presenza, compilando l’apposito modulo online.