Consiglio di fabbrica sfiduciato alla Travi e Profilati di Pallanzeno (Gruppo Duferco). Una raccolta di firme promossa dai lavoratori dello stabilimento ossolano ha di fatto decretato – si legge in una nota - '‘la perdita di fiducia nei confronti dei rappresentanti sindacali interni'' e ne hanno chiesto la dimissioni. L’azione ha portato di fatto alla decadenza della rappresentanza sindacale interna della fabbrica.

Il nodo della questione è stata la richiesta della proroga degli straordinari avanzata dalla direzione. Proroga che l’assemblea dei lavoratori aveva bocciato per diversi motivi. Primo tra tutti il fatto che l’azienda stava portando avanti da un anno il ricorso agli straordinari mentre i lavoratori chiedevano altre soluzioni tra cui anche la stabilizzazione di personale assunte a tempo determinato e un nuovo accordo sindacale.

L’assemblea dei lavoratoti aveva detto alla prosecuzione degli straordinari, decisone che era stata ribadita alla rappresentanza sindacale interna. Ma nel confronto con la direzione il consiglio di fabbrica aveva accettato l’ennesimo ricorso agli straordinari, facendo sollevare la protesta dei lavoratoti che hanno quindi raccolto le firme per sfiduciare la rappresentanza sindacale interna, che è formata da quattro persone.

‘’Non rappresentano più il pensiero della maggioranza e ancor peggio non rispettano un valore fondamentale: il voto democratico delle assemblee’’ scrivono in una nota i lavoratori del sito produttivo ossolano.

Prevista per gennaio l’elezione della nuova rappresentanza sindacale interna alla fabbrica.

Intanto in comunicato Fim-Fiom-Uilm provinciali informano di aver avuto un incontro con l’azienda che avrebbe ribadito come nonostante le difficoltà del settore siderurgico avrebbe confermato gli impegni su investimenti, ribadendo che il sito di Pallanzeno resta strategico per il gruppo industriale.