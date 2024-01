Ancora pochi giorni per ammirare “Il Gran Teatro della Luce”

Restano soltanto pochi giorni per visitare “Il Gran Teatro della Luce. Tra Tiziano e Renoir”, la mostra allestita al Museo Civico di Palazzo San Francesco a Domodossola a cura di Antonio d’Amico e Federico Troletti, che nei giorni scorsi ha tagliato il traguardo dei 10mila visitatori.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 7 gennaio: non si può, dunque, perdere l’ultima occasione per ammirare le 45 opere che compongono la mostra, tutte accomunate dal tema della luce. Quest’ultima è la vera protagonista di tutte le opere. La luce viene ricercata e analizzata in tutte le sue diverse declinazioni dagli artisti, tra loro anche molto distanti nello spazio e nel tempo. Dal Seicento al Novecento, dall’Italia alle Fiandre, i pittori mostrano un sapiente uso dei colori per portare sulla tela la propria personale visione della luce, fino a giungere all’artificio luminoso che proprio nella Val d’Ossola trova la sua consacrazione in quanto territorio ideale per la costruzione delle centrali idroelettriche.

Numerosi i grandi nomi della storia dell’arte selezionati dai curatori della mostra: da Tiziano a Van Dyck, da Gaetano Previati a Giorgio De Chirico, passando per Renoir, Ippolito Caffi e molti altri. Nel percorso espositivo, le opere sono raggruppate secondo le diverse fonti di luce. La prima sezione è caratterizzata da dipinti “a lume di candela”, seguita da una parte dedicata alla luce della natura, che poi lascia spazio alla luce della carnalità e della spiritualità. Infine, una sezione che vede protagoniste le conquiste tecnologiche più significative.

“Il Gran Teatro della Luce”, che rimane aperta fino al 7 gennaio, è stata realizzata grazie al sostegno di numerosi sponsor, quali Ultravox, Studio Specialistico ABC, Findomo, Palissandro Marmi - Gruppo Tosco Marmi, Enel Green Power, Domocentro by Spinella & Tamini, Colorificio VR, Mac Impianti, Adi - International Chips.