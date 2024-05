Proseguono le attività formative dell'Asl Vco con un convegno sulla "Lean Organization"

Sabato 4 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, l’Asl Vco prosegue l’attività formativa per l’informatizzazione del percorso chirurgico e la programmazione della riduzione delle liste d’attesa, con un convegno dal titolo “La Lean Management Organization” in programma al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania.

Il Lean Organization è un cambiamento orientato alla centralità del paziente ottimizzando i processi di creazione del valore e di gestione, aumentando l’efficacia dei processi di innovazione e sviluppo, ma anche stimolo per una vera e propria rivoluzione culturale manageriale senza la quale le prestazioni non sarebbero sostenibili nel tempo.

Il progetto continua l’esperienza Lean, che è stata messa in atto in Asl Vco nell’anno 2022/2023 e che ha fornito gli strumenti di comprensione di questo metodo, di facile applicabilità che consente di snellire i percorsi clinici, ottimizzando le diverse fasi ed abbattendo gli sprechi. Quest’anno introduce la metodologia Lean nella continuità ospedale-territorio per pazienti fragili.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla Direzione Generale e coinvolge un gruppo di Professionisti sanitari operanti nella Asl Vco, che hanno mostrato abilità di adattamento alle nuove procedure strategiche.