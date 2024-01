Raccolta differenziata, 41 comuni del Vco premiati da Legambiente: Trontano guida la classifica

Sono 41 i comuni del Vco che hanno ricevuto l riconoscimento di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta di comune "rifiuti free". Si tratta di un premio che va ai comuni “ricicloni” che hanno raggiunto nel 2022 il 65 per cento della raccolta differenziata e il rifiuto secco inferiore ai 75 kg annuo per abitante. I comuni premiati sono: Omegna, Gravellona Toce, Piedimulera, Premeno, Ornavasso, Montecrestese, Vignone, Arizzano, Bee, Vogogna, Gignese, Crevoladossola, Trontano, Verbania, Brovello Carpugnino, Masera, Baveno, Casale Corte Cerro, Cannobio, Stresa, Beura Cardezza, Miazzina, Pieve Vergonte, Pallanzeno, Cannero Riviera, Ghiffa, Re, Druogno, Malesco, Arola, Cossogno, Domodossola, Anzola D’Ossola, Villadossola, Santa Maria Maggiore, Premosello Chiovenda, Trarego Viggiona, Craveggia, Germagno, S. Bernardino Verbano, Mergozzo.

Abbiamo sentito il sindaco del comune di Trontano, che ha toccato la percentuale migliore di tutta la provincia: 79,65% della raccolta differenziata e il secco residuo di 63,10 kg per abitante.

Grande soddisfazione per il sindaco Renzo Viscardi: “Un ringraziamento ai cittadini – dice – che credono nell'importanza di fare raccolta differenziata e hanno svolto la loro parte per la tutela dell'ambiente, ottenendo il dato del secco residuo è il più basso di tutta la provincia. Un unico rammarico a fronte di questi comportamenti virtuosi: purtroppo non è possibile diminuire la tassa rifiuti”. Per condividere la gratitudine del risultato con i cittadini il sindaco ha subito pubblicato la foto dell'attestato sul sito del comune.