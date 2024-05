In via di consegna gli alloggi nelle case popolari

In via dia consegna gli alloggi già assegnati nelle case popolari di Villadossola. Il problema è stato illustrato da Mauro Ferrari, capogruppo di Uniti per Villa, che in consiglio comunale ha anche reso nota la risposta data da Agenzia Territoriale per la Casa. La minoranza consiliare di Villadossola aveva chiesto spiegazioni in merito alla consegna di alloggi già assegnati nelle case popolari della città.

‘’Atc - spiega il capogruppo di minoranza- ci ha risposto che da novembre 2022 sono stati assegnati 37 alloggi ma che in molti di questi (26) dovevano essere sostituiti i generatori di calore non più funzionanti prima della consegna delle chiavi agli inquilini. Ad oggi, ha detto Ferrari, ‘’Atc dice che resterebbero da conferire solo 16 alloggi, dove si deve ancora sostituire i generatori''.