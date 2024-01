Reading Mountains, per le scuole del Vco il concorso "Restore people to restore nature"

In occasione di Reading Mountains 2023, il Festival che nasce per celebrare la Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre) e che incoraggia la celebrazione delle differenze e delle somiglianze culturali nelle Alpi, collegando montagna e cultura, le Aree Protette dell'Ossola indicono il concorso "Restore people to restore nature. Raccontare il rapporto uomo e ambiente nella storia".

La finalità del concorso è proprio quella di valorizzare l'importanza del ruolo dei popoli che vivono in montagna da sempre, nella buona gestione degli ambienti naturali. La natura sulle Alpi è una natura "culturale”, frutto dell'incessante opera dell'uomo che plasma i pendii e le vallate per renderle fertili, vivibili e fruibili.

Un rapporto, quello dell'uomo con l'ambiente, che si perde nella notte dei tempi, fatto di cura, ma anche di lotta e, che si è tradotto in esperienza e saggezza tramandate di padre in figlio attraverso detti, proverbi e buone pratiche.

Quest'anno, agli alunni delle scuole del Vco, si chiede proprio di raccogliere detti, proverbi e buone pratiche che raccontano il rapporto che i nostri avi avevano con la terra, il clima, la fauna e la flora. Il concorso è aperto fino al 29 febbraio.