Temporali intensi e grandine in arrivo: scatta l’allerta gialla sul Piemonte

Una debole flessione del campo di alta pressione, associata ad infiltrazioni di aria relativamente più fredda in quota, determinerà nel corso delle prossime ore, date anche le condizioni favorevoli preesistenti caratterizzate da elevate temperature ed alti tassi di umidità, l’innesco di rovesci e temporali localmente intensi, dapprima a ridosso dei settori alpini e successivamente in transito verso le zone di pianura e collina, con associati fenomeni grandinigeni anche di medie dimensioni e raffiche di vento sostenute in uscita dai temporali più intensi. I fenomeni sono attesi in generale esaurimento entro la tarda serata.

In conseguenza del quadro meteorologico delineato e della valutazione degli effetti al suolo previsti, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone ad eccezione delle Alpi Marittime (zona E) e del basso Alessandrino (zona H).

Da domani l’anticiclone di matrice sub-tropicale si estenderà nuovamente su tutto il comparto europeo centro-occidentale, rafforzandosi ulteriormente e determinando, da un lato, condizioni stabili, dall’altro temperature massime in deciso aumento, in particolare nella giornata di sabato quando si potranno toccare localmente i 38 °C sull’Alessandrino, con condizioni di forte disagio per caldo diffuso su tutte le zone di pianura e collina, ed una quota dello zero termico in aumento oltre i 5000 m.