Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

125857 Azienda che opera nel settore lapideo situata a Montecrestese cerca 1/2 operai lapidei. Richiesta esperienza, prestanza fisica, buona manualità e pat B. Preferibile patentino per il muletto. Orari lun-ven 8-12/13.30-17.30 più eventuali straordinari.

125831 A zienda di Ornavasso che si occupa di lavorazioni metalliche cerca 1 FRESATORE. Richiesta esperienza pregressa, lettura del disegno tecnico e autonomia nella gestione del lavoro. Orari da lunedì a venerdì 8.00-12.00/13.00-17.00. Retribuzione a partire da 1500€.

A 125794 Azienda che produce manufatti artigianali nel Canton Vallese, Brig-Glis, cerca 1 addetto/a segreteria con funzioni anche commerciali; si richiede buona dialettica per promozione dei prodotti, conoscenza italiano, tedesco e francese ad un livello A2/B1. Si propone contratto full time, fisso di circa 2000,00 Fr più provvigioni. Requisiti indispensabili Diploma o Titolo superiore, uso pc, autonomia negli spostamenti.

125786 A zienda leader nella produzione di piani cucina e top bagno situata a Piedimulera cerca 1 rifinitore a mano e 1 addetto/a alla macchina da taglio ad acqua. Richiesta buona manualità e uso base del pc, preferibile esperienza pregressa.

125671 Agenzia Assicurativa di Verbania ricerca un/una segretaria addetta al front end. Accoglienza clienti, gestione agenda appuntamenti, preventivi. Ottimo uso PC, propensione al contatto con il cliente. Tirocinio più apprendistato. Full Time 8.30-12.30/14.30-18.00 da lunedì a venerdì

125668 Banco alimentare specializzato nella vendita di prodotti tipici ricerca un/una commesso/a di banco per la vendita ai mercati del sabato a Laveno (7-17) e Cannobio la domenica (7-15). Contratto determinato p.time

125670 Negozio alimentare di Cannobio ricerca un/una commesso/a addetto alla vendita di prodotti enogastronomici locali. Da mercoledì a domenica dalle 9.00-18.00. Tempo determinato 8 mesi

125631 Bar dell'Isola Bella ricerca un/una BARISTA sia addetto/a alla preparazione aperitivi, caffè, snack sia servizio ai tavoli. Gestione cassa. Contratto stagionale orario 11.30-16.30 con un riposo settimanali

125624 Azienda alimentare di Verbania ricerca un addetto/a alla sicurezza in affiancamento al RSPP laureato in Ingegneria Ambientale per un percorso d'inserimento formativo. Full time, lun venerdì 8-17. Mensa interna

125616 Carrozzeria situata ad Omegna cerca due persone da inserire in organico in modalità full time a tempo determinato per tre mesi, con obiettivo inserimento stabile. Richiesta esperienza nel settore, patente B

A zienda situata a Gravellona Toce che si occupa di trasporto merci e logistica cerca un autista di bilico/autotreno. Richiesta patente CE+CQC merci, disponibilità alle trasferte, serietà e affidabilità.

A 125591 Rifugio località Craveggia cerca due cameriere/i di sala part-time, orario 10.30/15.00 servizio solo diurno, contratto stagionale. Stipendio di circa 900/1100,00 mensili. Si richiede buona volontà, serietà e autonomia negli spostamenti.

125524 Azienda di Verbania che si occupa della produzione e commercializzazione di manufatti pubblicitari cerca un/a operatore/trice alla produzione di manufatti pubblicitari. Richiesta età per apprendistato (18-29), flessibilità, autonomia raggiungimento sede, buone doti organizzative e comunicative.

125522 Azienda di Verbania che si occupa della produzione e commercializzazione di manufatti pubblicitari cerca un/a impiegato/a con competenze grafiche. Richiesta età per apprendistato (18-29), flessibilità, autonomia raggiungimento sede, ottimo uso pc, preferibile formazione grafica. Tirocinio full time finalizzato all’inserimento stabile

125380 Famiglia di Baveno, località Feriolo, ricerca 1 colf per due mattine alla settimana che si occupi della pulizia, sistemazione casa e supporto nelle commissioni settimanali come spesa.

125228 Albergo di Verbania cerca un/a cameriere ai piani per pulizia delle camere, cambio biancheria asciugamani e lenzuola, pulizia aree comuni. Richiesta precisione e rapidità, buona manualità, capacità di lavoro in team. Orario part-time 6 giorni su 7 con orario flessibile da concordare.

125154 Azienda preposta alla raccolta dei rifiuti ricerca un operatore ecologico in possesso della patente di guida B, C, e della patente nautica, in quanto dovrà effettuare la raccolta rifiuti anche sulle isole del lago Maggiore. Si offre contratto a tempo indeterminato 38h settimanali, orario 06.00-12.20 da lunedì al sabato

125153 Centro estetico di Verbania cerca un estetista per trattamenti estetici professionali (cerette, manicure, pulizie viso), fornire consulenze personalizzate ai clienti, gestione delle prenotazioni e flusso dei clienti. Richiesto diploma o qualifica inerente. Retribuzione commisurata all'esperienza.

125150 Cooperativa di Verbania cerca due addetti alle pulizie. Inserimento a tempo determinato per 4/5 mesi in modalità part time. Pulizia civile di appartamenti, condomini, uffici e case vacanze, consistente nella pulizia dei vari ambienti. Indispensabile patente B, preferibile minima esperienza.

125129 Azienda di Domodossola cerca Elettricista part time per installazione di impianti fotovoltaici, richiesta formazione elettromeccanica o qualifica di Elettricista, indispensabile esperienza pregressa e autonomia nella gestione del lavoro.

125101 Famiglia di Omegna cerca assistente familiare di giorno per signora di 84 anni con problemi di deambulazione. Supporto nelle attività quotidiane, cura dell'igiene personale, somministrazione farmaci, faccende domestiche. Si prevedono 8h al giorno. Richiesto buon italiano, esperienza ed empatia.