Serie D: riprende con una vittoria il cammino della Pediacoop H24 Domo

Pediacoop H24 Domo inizia il 2024 con una vittoria sul difficile campo di Gattinara. I ragazzi di De Vito riescono ad ottenere il bottino pieno anche se con qualche sofferenza di troppo, aggiudicandosi il match con il punteggio di 1 a 3 (parziali: 25-22, 20-25, 22-25, 20-25).

Al rientro dalle festività natalizie e con alcuni giocatori non ancora al top della condizione era fondamentale riuscire a vincere immediatamente, dopo il passo falso di Biella nell’ultima gara del 2023.

Anche il match di sabato è iniziato in salita per Domo: si parte con Boschi in regia, Pennati opposto, Maiello e Brusa Restelletti centrali, Piroia e Putrino schiacciatori, libero Turci. Nella prima frazione di gioco i domesi commettono un’infinità di errori che permette ai padroni di casa di rimanere attaccati e addirittura, sul finale di set, di superare la squadra di De Vito. Domo ha comunque il grande merito di non scomporsi e dal secondo set inizia a giocare più fluida, anche se il numero di errori rimane ancora eccessivamente alto. In ogni caso i bianco-blu hanno sempre il controllo della gara e riescono a vincere i successivi tre set ottenendo così 3 punti in classifica.

Grazie a questa vittoria Pediacoop H24 Domo mantiene la testa della classifica insieme al Volley Novara (ora però avanti per un miglior quoziente punti). Sarebbe fondamentale riuscire a chiudere il girone di andata con un’altra vittoria. L’ultima gara dell’andata si disputerà al Palaraccagni domenica 21/01 alle ore 18.00. Domo ospiterà la terza forza del campionato il Lasalliano Torino, squadra sicuramente molto difficile da affrontare e che per ora ha solo una sconfitta nel proprio tabellino di marcia; come i domesi.