Pediacoop H24 Domo torna alla vittoria

Tornano subito alla vittoria i ragazzi di Nardin che sabato ottengono i 3 punti in casa del fanalino di coda Borgofranco. I domesi chiudono 1 a 3 (parziali: 19-25, 27-29, 25-23, 12-25) a proprio favore un match abbastanza scontato, ma che poteva creare qualche problema per un eventuale adagiamento sul livello di gioco degli avversari.

In parte infatti questo è avvenuto con Domo costretto “ai vantaggi” nel secondo set (chiuso poi a proprio favore 27 a 29) e con Borgofranco che accorcia le distanze vincendo il terzo set.

Nelle partite come quella di sabato però l’importante è ottenere il massimo risultato e quindi i tre punti conquistati restituiscono un bilancio sicuramente positivo. Considerato il livello del match Nardin ha colto l’occasione per schierare una squadra dalla media età giovanissima e fare esordire tanti ragazzi.

Si parte con Saclusa in regia opposto a Borgnis, Pennati e De Grandis schiacciatori, centrali Maiello A. e Sirocchi; libero Mancuso. Nel primo set tutto facile coi domesi che conducono fin dall’inizio. Più difficoltoso il secondo set nel quale Domo parte dietro, ma sul finale agguanta il pareggio e poi chiude a proprio favore. Situazione simile nel terzo set, dove però la rimonta ìnon riesce e sono i padroni di casa ad avere la meglio. Il quarto set invece è a senso unico per i domesi.

Nel corso del match sono entrati anche i giovanissimi Maiello S. (che in questa stagione ha già “collezionato” diverse esperienze in Serie D), Peveri nel ruolo di libero e Borgna, classe 2011, come schiacciatore. Hanno avuto poi anche spazio Iaria, Boschi, Korochkin.

Domenica 11/05 al Palaraccagni alle ore 17.30 andrà in scena l’ultimo match della stagione contro il Biella Volley. Una vittoria potrebbe regalare il terzo posto ai domesi, ma molto dipenderà dal match tra Ciriè e Verbania.