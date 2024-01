Nel ricordo di Marco Pantani una cronoscalata e una gran fondo in Formazza

Ci saranno Claudio Chiappucci, Davide De Zan e Fabiano Fontanelli tra gli ospiti di quella che si preannuncia come una gara ciclista di altissimo livello tra Valdo e Riale il 22 e 23 giugno. L'Ossola Cycling Team infatti organizza un evento che vuole ripercorrere i fasti del Giro d'Italia del 2003 quando Marco Pantani regalò quell'ultimo scatto che fece innamorare il paese intero.

"Sono passati 21 anni dall’ultima GF Diablo - dice Max Fiumanò della Cycling Team - ed ora ci siamo: 22 e 23 giugno 2024 si svolgerà una gara ciclistica amatoriale che ha l’intento di valorizzare il nostro territorio dando risalto ai luoghi di maggior interesse turistico della Val d’Ossola. La scoperta della Val d’Ossola non può prescindere dalla conoscenza delle sue “cattedrali di pietra“, le centrali idroelettriche costruite agli inizi del ‘900 in uno dei bacini idrografici più importanti dell’Italia intera. E le sagome imponenti delle dighe distribuite in molte valli dell’Ossola si abbinano perfettamente alle splendide centrali idroelettriche del fondovalle, molte delle quali create dall’ingegno dell’architetto Piero Portaluppi, autore in Val d’Ossola anche della progettazione del celebre Albergo della Cascata del Toce e del surreale Wagristoratore nei pressi del Passo San Giacomo, in Alta Valle Formazza. Metteremo in risalto la magnifica piana dell’Ossola, percorreremo la splendida valle Antigorio concludendo la manifestazione nell’incantevole Val Formazza".

Sabato 22 giugno, nell'ambito delle gare “Alpi quota 1000”, si correrà l'entusiasmante cicloscalata da Valdo a Riale, per una distanza di 14,3 km, in ricordo di Marco Pantani. Domenica 23 giugno invece avrà il via la Gran Fondo. Un unico tracciato, di 100/120 km circa. "Ad oggi si prevede la partenza da Valdo, per poi discendere verso la piana dell’Ossola attraversando i comuni di Domodossola, Villadossola, Piedimulera, Vogogna, Beura, Trontano, Masera, Crevoladossola, Crodo, Baceno, Premia e il ritorno in quota fino al traguardo di Riale - spiega Fiumanò - Grazie alla collaborazione del comune di Formazza, ci sarà la possibilità di creare un pasta party al termine della competizione, gestito interamente dal gruppo Formazza Event."

Testimonial d’eccezione sarà, inoltre, Davide De Zan, conduttore televisivo e scrittore nel mondo dello sport, volto noto delle trasmissioni televisive del gruppo Mediaset. In occasione del giro d’ Italia 2003, venne proprio inaugurato il monumento dedicato al padre Adriano De Zan. Non mancherà anche “El Diablo” Claudio Chiappucci e l'Ossola Cycling Team inaugurerà un monumento a Marco Pantani proprio nel punto in cui regalò al pubblico ossolano e di tutta Italia gli ultimi brividi.