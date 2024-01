Pediacoop H24 Domo chiude il girone di andata al primo posto

Pediaccop H24 Domo chiude il girone di andata nel migliore dei modi con una super prestazione contro un fortissimo Lasalliano, che permette ai domesi di vincere 3 a 0 e aggiudicarsi il titolo di campione d’inverno. Davanti alla solita bellissima cornice di pubblico (più di 200 le presenze che anche domenica sera hanno gremito il Palaraccagni) Domodossola torna finalmente a giocare sui ritmi e sui livelli di inizio stagione che in realtà mancavano da qualche partita, nonostante le vittorie. Il big match dell’ultima di andata vedeva opposti i domesi ai torinesi del Lasalliano, terzi in classifica a meno due lunghezze dal Domo.

La squadra ospite in realtà aveva un tabellino di marcia con una sola sconfitta, esattamente come Pediaccop H24, ma con due vittorie al tie-break. Una gara difficile quindi in quanto Lasalliano in caso di vittoria avrebbe superato Domo, che si sarebbe vista scavalcare anche dal Volley Novara (vittorioso a Borgofranco). Tutto invece è andato nel migliore dei modi: vittoria per 3 a 0 (27-25, 25-23, 25-15) al termine di una partita bella e combattuta. Nel primo set si parte con una formazione un po’ diversa da quella standard. Coach De Vito schiera Saclusa (2006) in regia opposto a Pennati, centrali Maiello (2006) e Brusa Restelletti, schiacciatori De Grandis e Putrino (2006), libero Turci.

Le due squadre si fronteggiano punto su punto; Domo per più di un’occasione si porta sul + 2, ma prontamente Lasalliano risponde e pareggia i conti. Sul 22 pari entra Boschi per Saclusa, i domesi hanno il guizzo finale che gli permette di vincere 27 a 25. Nel secondo set si parte con la medesima formazione. Lasalliano però parte meglio e guadagna subito punti importanti (2-7 e 7-12). Vengono inseriti nell’ordine Piroia, De Vito e sul finale anche Boschi. Lentamente Domo guadagna punti e pareggia i conti riuscendo a chiudere nuovamente il set ai vantaggi.

Nel terzo parziale invece è tutto più semplice, Lasalliano subisce il contraccolpo psicologico e Domo, partito con la formazione che aveva concluso il set precedente, prende il largo. Sul finale di set spazio anche per il libero Varetta (2007), il centrale Sirocchi (2006) e l’opposto Borgnis (2006). Ora il campionato sarò fermo per un paio di settimane. Si riprende il week-end del 10/11 febbraio quando Domo ospiterà il fanalino di coda Alto Canavese. La gara si disputerà occasionalmente di sabato (10/02) sempre alle ore 18.00.