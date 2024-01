Italia Nostra: ''Gloria a Napoleone e ai suoi ingeneri: il ponte resiste''

‘’Il ponte Napoleonico non cede alle intenzioni di venir trasformato in una centrale idroelettrica, ma resiste’’. Italia Nostra Vco torna sul tema della centrale idroelettrica al ponte di Migiandone, centrale per la quale sono in lizza due società private. L’associazione ambientalista rimarca come ‘’il procedimento è stato archiviato nei confronti di una delle società interessate, ma crediamo che ugual sorte sarà anche per il secondo progetto in corsa, non molto dissimile dal primo’’. Questo scrive rimarcando '‘che il corso del Toce è ancora lungo, troveranno altri siti dove progettare impianti verdi senza dover sfruttare il salto e il ponte rimarrà integro ancora per secoli a dispetto de moderni e orribili viadotti della superstrada che non hanno superato la resistenza neppure dei loro primi cinquanta anni. Gloria dunque a Napoleone e ai suoi ingegneri.’’

Italia Nostra ricorda che ‘’la Valutazione di Impatto che era in corso ha decretato la sopravvivenza del ponte, recependo gli unanimi pareri contrari degli enti coinvolti: Parco Val Grande, Provincia Rete Natura 2000, Soprintendenza, Regione e Arpa, tutti si sono espressi in maniera negativa; d'altra parte ostavano le norme del Parco Nazionale che espressamente vietano nuove opere di produzione e trasporto di energia e di modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua . Sarà stato anche verde e rinnovabile l'impianto in progetto, ma comunque non tale da giustificare impossibili deroghe’’