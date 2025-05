Riparte la stagione balneare: al via il monitoraggio di Arpa Piemonte sulle acque di laghi e fiumi

Ha preso ufficialmente il via la stagione balneare dei laghi e dei corsi d’acqua piemontesi, che terminerà come di consueto il 30 settembre. In questo periodo Arpa Piemonte procederà con un constante monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, che sono situate su sette laghi naturali (lago Maggiore, lago d'Orta, lago di Mergozzo, lago di Viverone, lago di Avigliana Grande, lago Sirio, lago di Candia) e due corsi d’acqua (torrenti Cannobino e San Bernardino).

Oltre al controllo su tutta la rete dei parametri microbiologici enterococchi intestinali ed escherichia coli, nel corso della stagione balneare sarà condotto da Arpa, come nei precedenti anni, un monitoraggio dei cianobatteri sui laghi Maggiore, Sirio, Candia, Viverone e Avigliana Grande, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute dei bagnanti.