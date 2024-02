Promozione, per il Baveno c’è la Dufour

Domenica in Promozione si gioca il big match Trino-Casale, che è anche praticamente un derby, visto che le due città distano appena una ventina di chilometri tra di loro. La capolista Briga vuole riprendere a correre ma la trasferta in casa della Chiavazzese nasconde qualche insidia.

Il Baveno, gasato dalla vittoria di domenica scorsa a Briga, per provare a guadagnare altro terreno verso la vetta deve sbarazzarsi della Dufour Varallo, che arriva al “Galli” dopo una insolita fatica infrasettimanale: i ragazzi di Porcu hanno infatti disputato il secondo tempo della sfida contro la Valdilana Biogliese, partita iniziata domenica 21 gennaio ma sospesa a fine primo tempo per un infortunio all’arbitro. Per la cronaca, la Dufour ha avuto la meglio per 3-1, agganciando così la Juve Domo in classifica.All’andata vittoria neroverde per 2-0.

Una Juve Domo ferita dagli ultimi risultati negativi va a Momo per tentare il rilancio. La partita è più complicata di quanto sembri sulla carta: i biancorossi novaresi sono ultimi in classifica, ma domenica scorsa hanno vinto a Cameri, e vogliono giocarsi tutte le loro carte per raggiungere almeno i playout. Mister Nino è sempre alle prese con molte defezioni in rosa, per i granata ci sarà da sudare per portare a casa i tre punti. All’andata finì 0-0 al “Curotti”.

L’Omegna di Fusè, in stato di grazia, rende visita alla Valdilana Biogliese, altra pericolante, reduce dalla sconfitta contro la Dufour nel recupero di mercoledì.Vittoria rossonera all’andata, col punteggio di 4-2.

Per il Feriolo una trasferta niente affatto agevole a Biella. La Ce.Ver.Sa.Ma. occupa una tranquilla posizione di metà classifica, ma ha iniziato molto male il 2024: tre sconfitte in tre partite. I ragazzi di Pissardo proveranno ad acuire la crisi biellese. All’andata Feriolo sconfitto 0-2 sul proprio campo.

Le partite

Valduggia - Arona; Chiavazzese - Briga; Fulgor Ronco Valdengo - Cameri; Baveno - Dufour Varallo; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Feriolo; Trino - Casale; Momo - Juventus Domo; Valdilana Biogliese - Omegna