Premosello, nuova polemica tra minoranza e sindaco, questa volta per un'antenna per la telefonia

Andrea Monti, consigliere comunale di Premosello-Chiovenda, ha inviato una lettera al Prefetto Michele Formiglio e al sindaco. La minoranza chiede infatti la revoca di una delibera firmata dalla giunta comunale il 15 novembre 2023, nella quale viene concesso un terreno comunale per l’installazione di una nuova antenna per telefonia in via Riale.

Monti sottolinea che la richiesta di revoca giunge “perché in contrasto e in violazione al Regolamento Comunale vigente a Premosello-Chiovenda, reperibile anche sul sito istituzionale del Comune. L’area concessa è nel raggio dei 300 metri rispetto a siti sensibili come l’Asilo e il Parco Giochi, siti individuati nell’art. 5 del Regolamento vigente a Premosello-Chiovenda”.

Nella lettera da lui firmata, il consigliere denuncia inoltre un “ulteriore increscioso episodio omissivo che purtroppo si verifica presso l’Amministrazione comunale di Premosello-Chiovenda”. Monti accusa infatti il sindaco Fovanna e l’intera amministrazione abbia negato alla minoranza l’accesso agli atti, nonostante un sollecito verbale, che risultava “propedeutico per verificare la legittimità della delibera” in questione. In allegato la lettera inviata da Monti al Prefetto.