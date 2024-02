Il Comitato Carnevale di Rumianca organizza un appuntamento per martedì13 febbraio al circolo Arci Aps. Alle 15.30 il ritrovo con i bambini in maschera, che sfileranno per il paese. A seguire una merenda per tutti.

Dalle 15.30 alle 19.00 la distribuzione di polenta, salamini, cotechino, mortadella e gorgonzola. A partire dalle 20.30 una serata in musica con Dj Jacopo.