Grande partecipazione per la cena sociale dell’associazione Fisarmonicisti Ossolani

Si è svolta a Premia sabato 3 febbraio la cena sociale dell’associazione Fisarmonicisti Ossolani, alla quale hanno partecipato 180 persone.

Il raduno dei fisarmonicisti e simpatizzanti da tutta l’Ossola è stato l’occasione per il rinnovo della tessera all’associazione e la presentazione, da parte del presidente Dario Pozzi, dei programmi dell’anno.

Per il 20 e il 27 marzo sono in calendario due incontri dell’associazione alle scuole Milani, in cui il presidente Dario Pozzi e il vicepresidente dell’associazione Paolo Guglielmetti incontreranno i bambini delle scuole spiegando come funziona la fisarmonica; seguirà un piccolo saggio del maestro Marco Valenti, insegnante alla scuola di fisarmonica a Beura. Un’iniziativa volta a far appassionare i bambini allo strumento della fisarmonica, con la speranza che si iscrivano alla scuola aperta a Beura lo scorso anno.

A maggio si terrà un concerto del maestro Valenti nella piazza antistante la chiesa della Madonna della Neve a Domodossola; il 1° giugno invece è in programma il raduno dei fisarmonicisti in Valle Formazza, e a settembre la consueta gita.