Agevolazioni e finanziamenti: Unione Industriale Vco aiuta a fare chiarezza

Le agevolazioni e i finanziamenti rappresentano un’opportunità importante per le imprese che intendano realizzare progetti nei più svariati settori aziendali, dalla digitalizzazione all’internazionalizzazione, passando per l’efficienza produttiva e quant’altro. A volte però, data la messe di risorse a disposizione e di relativi bandi, le aziende necessitano di una guida esperta che le aiuti dapprima a individuare il migliore strumento a loro disposizione e in seguito, a espletare correttamente le pratiche necessarie per l’ottenimento del contributo.

Con questa finalità, Unione Industriale Vco ha organizzato un seminario in collaborazione con S.M. Finglobal Consulting srl, per presentare e approfondire le opportunità offerte dal Pnrr, dal PR FESR 2021-2027 e dai bandi per l’internazionalizzazione, fino alla transizione 5.0., tutte misure recanti agevolazioni per le imprese. L'evento si svolgerà presso la sede di Unione Industriale Vco mercoledì 14 febbraio, alle ore 15.00. Al termine del seminario ci sarà spazio per le domande e richieste di approfondimento da parte dei presenti.