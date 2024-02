Deserto delle banche: nove piemontesi su dieci si lamentano dell'assenza di sportelli e filiali

In Piemonte nove persone su dieci sono insoddisfatte dalla chiusura degli sportelli bancari nel proprio Comune e ritengono utile parlare con un operatore bancario. Per nove su dieci non sarebbe lo stesso se lo sportello bancario chiudesse e fosse sostituito da un bancomat. Per otto su dieci la prossimità bancaria influisce sulla propensione all’investimento in prodotti finanziari, a conferma che la banca non è solo un luogo dove custodire i risparmi ma anche il motore dal quale si origina la produzione di ricchezza.