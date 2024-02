Condiviso il progetto per spostare le linee elettriche in alta montagna

La giunta comunale di Premia ha deliberato di condividere il progetto di Terna ‘’che consente di liberare parte del territorio dalle vecchie linee elettriche , spostandole in alta montagna, con effetti meno impattanti e risultati positivi e benefici per l’ambiente, per le attività produttive e per l’edilizia, ma soprattutto per la popolazione interessata’’.

Terna, come è noto, ha in atto quello che vien definita la razionalizzazione delle linee elettriche da 220 kv della valle Formazza-Antigorio, progetto che interessa i Comuni di Formazza, Premia, Baceno, Crodo, Montecrestese, Crevoladossola e Masera.

Il progetto, per quanto riguarda il Comune di Premia, interessa diverse aree di proprietà comunale , che sono anche proprietà collettive soggette a uso civico. Il Comune aveva chiesto anche che per tutta la linea 220 kV del vecchio tracciato che sarà demolita, ‘’vengano rimossi anche i basamenti in calcestruzzo esistenti, non più utilizzati’’.