Le previsioni meteo per il fine settimana

Un profondo minimo depressionario si muove dal Nord Italia verso sudest lungo la penisola per localizzarsi sui Balcani nella giornata odierna. “Associato a questa saccatura il minimo al suolo Boris, in transito dal Tirreno verso l'Adriatico, scava sul Piemonte un netto gradiente barico a cavallo delle Alpi. Aria fredda di origine polare associata alla saccatura ha fatto il suo ingresso in quota, e – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si propaga ai bassi strati, causando un netto calo dello zero termico e delle temperature minime. Tale configurazione favorisce un deciso aumento della ventilazione in montagna con venti di foehn anche intensi “.

SABATO 14 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con velature in transito al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato e repentino aumento fino ai 3500-3600 m. Venti: settentrionali; al mattino ancora forti su Alpi Pennine e Lepontine e in Appennino, con rinforzi per foehn fino agli sbocchi vallivi occidentali e sul Piemonte orientale; deboli o al più moderati altrove. Dal pomeriggio generale attenuazione, con residua ventilazione moderata al confine con la Lombardia fino a quote collinari e venti deboli altrove

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: sereno al mattino su tutta la regione, nel pomeriggio formazione di isolati cumuli a ridosso delle Alpi e transito di velature a nord. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore progressivo aumento fino a 4000-4100 m nel pomeriggio; nuovo calo in serata a est fino ai 3800 m. Venti: da nord in montagna, altrove inizialmente da nordovest, in rotazione da nordest al pomeriggio; ancora moderati con rinforzi forti sull'alto Verbano, deboli o moderati in Appennino, deboli in pianura