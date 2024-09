Promozione, la Juve Domo in campo stasera contro la Virtus Vercelli

Domenica prossima è in programma la seconda giornata del campionato di Promozione, con alcune sfide interessanti.

L’Omegna di Tabozzi sarà impegnata in quello che è probabilmente il big-match di giornata: al “Liberazione” arriva infatti l’Arona, compagine ben attrezzata e reduce dal successo contro l’Ornavassese all’esordio. Per i rossoneri non sarà facile muovere la classifica, dopo lo stop di Ivrea di sette giorni fa.

Gioca in casa anche la Juve Domo, che ospita la matricola Virtus Vercelli. I granata anticipano a sabato sera, e cercheranno il successo per mantenersi in vetta alla classifica e mettere pressione alle dirette concorrenti.

Esordio casalingo in Promozione per l’Ornavassese, con gli uomini di Fusè impegnati nel derby provinciale contro il Feriolo. Entrambe le squadre sono arrabbiate per le sconfitte di misura maturate nel finale della prima giornata, e cercheranno un immediato riscatto.

Tutte le gare del weekend di Promozione:

Juventus Domo - Virtus Vercelli (sabato ore 21); Città Di Cossato - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Omegna - Arona; Orizzonti Canavese - Cameri; Fulgor Chiavazzese Rv - Montanaro; Gattinara - Ivrea 1905; Ornavassese - Feriolo; Union Novara - Dufour Varallo