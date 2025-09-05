Rifiuti lungo il Toce, volontari in azione per ripulire la zona nei pressi di Domo 2

Troppi rifiuti vengono abbandonati sulle rive del Toce e nelle aree di accesso intorno allo scalo ferroviario Domo 2. Bottiglie, sacchetti, cartacce e plastica di ogni tipo si accumulano in una zona che, paradossalmente, è riconosciuta come area tutelata della rete Natura 2000.

Per questo l’associazione di promozione sociale 21 Marzo di Verbania, con il progetto Terra Verde e il comitato locale Salviamo il Paesaggio Valdossola, ha deciso di organizzare per domenica mattina 7 settembre una giornata di raccolta manuale delle immondizie.L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di ConSerVCO, gode del patrocinio dei Comuni di Beura Cardezza e Villadossola e del sostegno del Parco Nazionale Val Grande.

L’appuntamento è fissato per le ore 9 al posteggio Coop di Villadossola: i volontari, muniti di guanti personali, si muoveranno lungo le sponde del fiume per liberarle dai rifiuti, concludendo le operazioni intorno alle 12.30.

"Non sarà solo una giornata di sensibilizzazione ma di vera raccolta – spiega Filippo Pirazzi, referente del Comitato Salviamo il Paesaggio Valdossola – Raccoglieremo i rifiuti abbandonati da chi purtroppo non capisce che non si possono buttare dove capita. Non raccoglieremo nulla di pericoloso ma plastica, cartacce, sacchetti abbandonati".

Gli organizzatori metteranno a disposizione i sacchi per l’immondizia, forniti dal Consorzio Rifiuti, mentre è stato noleggiato un cassone per conferire quanto verrà recuperato. "Chi vuole partecipare dovrà solo munirsi di guanti ed eventualmente di un bastone, anche quello da trekking – aggiunge Pirazzi – Abbiamo noleggiato un cassone che ci auguriamo di riempire".

L’invito è aperto a tutti, compresi i minori purché accompagnati dai genitori o da adulti di riferimento. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione, come segno concreto di un impegno collettivo."Ringraziamo i Comuni di Villadossola e Beura Cardezza che sono molto sensibili nei confronti di questo problema" sottolinea Pirazzi.

Restituire dignità e bellezza al paesaggio fluviale dell’Ossola è l'obiettivo, anche con un gesto semplice ma importante come quello di domenica, per ribadire che il fiume Toce non è una discarica, bensì un patrimonio da rispettare e proteggere.