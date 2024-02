Serie A pronostici e Fantacalcio: quali sono le squadre e calciatori da tenere d’occhio nei prossimi mesi

A questo punto del campionato cambia tutto in ogni zona della classifica, perché nelle ultime 5 posizioni c’è la lotta salvezza, in mezzo c’è la battaglia per raggiungere la posizione più alta possibile e dall’ottava posizione in poi è tutta lotta UEFA e battaglia scudetto.



Le scommesse vincente Serie A su Betfair premiano l’Inter che è stata sempre la favorita dei bookmakers sin da agosto, oggi dopo 24 gare di campionato ha messo a segno 63 punti con 20 vittorie, 3 pareggi e soltanto 1 sconfitta, macinando 9 punti sulla seconda più una gara da recuperare.



La Juventus viaggia a meno 9 e il Diavolo si trova a meno 11, entrambi i club con una gara in più rispetto al Biscione. Queste sono soltanto le premesse di un campionato che si avvia nella sua fase finale più incandescente: scopriamo quali sono le squadre da tenere d’occhio e quali calciatori si imporranno nei prossimi mesi.



Lotta Champions: Atalanta, Bologna e Roma in pole position



Mentre Juventus e Milan hanno braccato il secondo e il terzo posto e restano le uniche squadre capaci di sognare ancora lo scudetto, la lotta per la quarta posizione è sempre più aspra tra Atalanta, Bologna e Roma.



Nerazzurri e Rossoblù sono a pari merito con 45 punti alla venticinquesima giornata (Atalanta con una gara in meno) e rappresentano le migliori armate capaci di entrare nella top 4, nel caso del Bologna le sconfitte sono soltanto quattro, soltanto Juve e Inter hanno fatto meglio.



Nelle ultime 5 gare di campionato la Dea ha fatto pokerissimo vincendo ogni match, il Bologna è tra le squadre più in forma con 4 vittorie e 1 pareggio, mentre la Roma ha invertito il trend riuscendo a guadagnare 12 punti su 15 nel post Mourinho. Queste sono le squadre da tenere d’occhio per il quarto posto, almeno fino a oggi.



Fiorentina, Lazio e Napoli spingono per entrare nella top 6



Fuori dai giochi UEFA ci sono Fiorentina, Lazio e Napoli, con la Viola che negli ultimi 5 match ha messo in cassaforte soltanto 4 punti su 15, ma l’obiettivo non cambia. La squadra di Italiano deve uscire da questo momento negativo per tornare a sognare e arrivare fino in fondo in Conference come ha fatto l’anno scorso.



Lazio e Napoli viaggiano insieme nelle ultime 5 giornate di campionato, ma la Champions sta portando via tantissime energie e la squadra Campana si trova al terzo allenatore arrivato in questa stagione. Sono squadre da tenere d’occhio soprattutto alla luce dei risultati negli ottavi di finale.



I migliori bomber al Fantacalcio e tutti i calciatori da tenere d’occhio nei pronostici



Lautaro Martinez domina la classifica e le scommesse sui migliori marcatori di Serie A 2023 – 2024 con 20 gol, l’obiettivo per il campione del mondo argentino è quello di sfondare quota 30 reti e cercare di entrare nella storia.



Tra i bomber più in forma c’è Giroud con 12 gol e 8 assist, ma anche Thuram è un calciatore che domina i pronostici: con i suoi 10 gol e 7 assist sta facendo la fortuna dei suoi fantallenatori.



Tra i bomber da tenere d’occhio nei pronostici e nel fantacalcio c’è spazio anche per Soule, Zirkzee, Pulisic e Koopmeiners, mentre i più grandi flop stagionali sono Immobile, Nzola e Osimhen, tuttavia, potrebbero migliorare il loro score nel finale di questa stagione.