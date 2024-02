Stanotte chiuso il tratto tra Ornavasso e Baveno

Per consentire alla società Autostrade per l’Italia S.p.A. di eseguire il ripristino della pavimentazione lungo un tratto di competenza in prossimità dell’innesto con la statale 33 “del Sempione”, a partire dalle 22:00 di oggi, venerdì 23 febbraio, e fino alle 6:00 di domani sabato 24 febbraio la statale sarà chiusa al traffico in direzione Gravellona Toce all’altezza del km 96,300 con uscita obbligatoria allo svincolo di Ornavasso e rientro in A26 a Baveno.