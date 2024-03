La Musica in testa, cinque appuntamenti alle Floreanini

L'auditorium delle Scuole Floreanini ospiterà anche quest'anno la rassegna "La musica in testa" giunta alla nona edizione e organizzata dall'omonima associazione culturale. Cinque appuntamenti imperdibili a ingresso libero con musicisti e orchestre di alto livello. Si comincia venerdì 8 marzo alle 21.00 con il "Wind Queentet" che proporrà "All'opera ragazze", con una formazione ovviamente tutta al femminile.

Venerdì 22 marzo protagonista sarà il duo Castiglioni - Marcone con "Il salotto viennese". Venerdì 5 aprile il "Trio Ghibli" proporrà le colonne sonore tratte dai film di Hayao Miyazaki mentre domenica 28 aprile alle 21.00 si esibirà l'Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi diretta da Paolo Vignani.

La chiusura di "La musica in testa" è affidata all'Ensemble Progetto Pierrot che venerdì 17 maggio eseguirà la "Riduzione per ensemble della Sinfonia n. 6 di Gustav Mahler" ad opera di Alessandro Maria Carnelli. Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 21 presso l'autorium delle Scuole Floreanini in via Terracini, saranno a ingresso libero.