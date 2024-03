FdI sulle Milizie della Valle Anzasca: "Non abbiamo ricevuto segnalazioni, il Pd dovrebbe collaborare"

Nei giorni scorsi, il consigliere provinciale del Pd Emanuele Vitale ha fatto notare al presidente della Regione Alberto Cirio un’importante dimenticanza: nel registro regionale dei gruppi storici e folcloristici piemontesi non sono state considerate le Milizie Tradizionali della Valle Anzasca. Sul tema interviene ora anche Davide Titoli, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, tramite un comunicato stampa:

“Ho letto sui media locali la segnalazione di Emanuele Vitale, esponente provinciale del Pd, riguardo alla mancanza dei gruppi storici della nostra provincia alla manifestazione organizzata dalla Regione. Colgo il suo invito a dimostrare orgoglio per il nostro territorio e aggiungo che nessun gruppo storico della provincia sarebbe stato dimenticato se in Regione fosse stato eletto un rappresentante di Fratelli d’Italia del Vco. Le milizie della Valle Anzasca sono più che un gruppo storico, rappresentano l’attaccamento alle tradizioni e all’identità dei nostri paesi e per qualsiasi necessità Fratelli d’Italia è a disposizione. In questa occasione nessuna segnalazione mi è arrivata, altrimenti avrei attivato subito i nostri canali istituzionali per raggiungere l’obiettivo. Invito Vitale a non limitarsi alle polemiche sui media, ma a collaborare per portare avanti le istanze del territorio: se vogliamo incidere dobbiamo cucire e non tagliare, mettendo a volte da parte i colori politici”.