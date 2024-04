Tutto quello che c'è da sapere per le Elezioni Regionali 2024

Sul sito istituzionale del Consiglio è ora attivo lo Speciale Elezioni Regionali 2024, un'importante risorsa per tutti i cittadini che si avvicinano al voto per le elezioni regionali che si terranno l'8 e il 9 giugno.

La pagina è suddivisa in due sezioni chiave: una dedicata ai candidati, contenente istruzioni e documentazione necessarie per la presentazione delle candidature, oltre alla normativa di riferimento; l'altra sezione è rivolta ai cittadini, offrendo l'opportunità di consultare l'articolato della nuova legge elettorale e una serie di infografiche esplicative, sia sulla legge stessa, sia sulle modalità di voto.

Tra le risorse disponibili, è possibile consultare i Decreti del Presidente di Giunta per verificare la popolazione per circoscrizione e i seggi assegnati, fornendo così un quadro completo delle dinamiche elettorali in atto.

Inoltre, le indicazioni sulle modalità di voto saranno diffuse anche attraverso i canali social del Consiglio, garantendo una massima diffusione delle informazioni a tutti gli elettori. E' possibile visitare la pagina al link.