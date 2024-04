"Per la Provincia più autonomia e partecipazione alle sedute della giunta regionale"

Un ordine del giorno per chiedere che il presidente della Provincia partecipi alle sedute della giunta regionale quando si parla di Verbano Cusio Ossola: lo ha presentato il gruppo Italia Viva Centro Riformista per il Vco impegnando il presidente della Provincia a farsi promotore della modifica alla legge regionale 19 del 5 agosto 2020.



Per Italia Viva e il firmatario dell'ordine del giorno Stefano Costa, così come accade nella Regione Veneto e nella Regione Lombardia, limitatamente alle province specifiche montane di Belluno e Sondrio, anche il presidente della Provincia del Vco potrebbe partecipare, su invito del Presidente della Regione, alle sedute della giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia.



Nell'ordine del giorno infatti si fa riferimento alle funzioni conferite al Vco con l'articolo 9 della legge regionale 23 del 2015, e al riconoscimento della specificità dei territori montani con l'articolo 8, comma 3 dello Statuto della regione Piemonte. La richiesta è di apportare le opportune modiiche alla legge regionale 5 agosto 2020 numero 19, chiedendo non solo che il presidente della Provincia possa partecipare alle sedute della giunta provinciale, ma anche che la Regione Piemonte garantisca la partecipazione del Vco agli organismi di indirizzo e coordinamento che riguardano iniziative transfrontaliere, alla strategia macro-regionale per la Regione alpina e che la Regione suporti il Vco nella gestione delle relazioni istituzionali con le altre province, con regioni diverse dal Piemonte, in particolare quelle confinanti, nella stipulazione di accordi e convenzioni. Infine, si chiede che la Provincia del Vco possa avere maggiore autonomia in materia di trasporto, istruzione, turismo, lavoro e formazione.